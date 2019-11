Max Verstappen kent de weg naar het podium maar al te goed. Ⓒ Reuters

In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we terug op de editie van het afgelopen jaar. Dit keer eindigen we met de Grand Prix van Abu Dhabi, alweer de slotrace van het seizoen, waar Max Verstappen in 2018 op het podium stond.