Duivels dilemma rond inzetbaarheid van jonge goalgetter AZ Mexx Meerdink verscheurd tussen eerste elftal en Youth League-kameraden

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Mexx Meerdink Ⓒ ProShots

ALKMAAR - AZ-coach Pascal Jansen is voor een duivels dilemma komen te staan. Staat hij binnenkort zijn jonge reservespits Mexx Meerdink af aan het oudste jeugdelftal, voor de halve finale van de UEFA Youth League? Of neemt hij de tiener straks op in zijn selectie voor het Conference League-duel met Anderlecht? Thuis tegen Heerenveen (1-1) was het supertalent zaterdag goed voor de gelijkmaker.