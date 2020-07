Thomas Tuchel bezorgd om Kylian Mbappé

„Natuurlijk ben ik bezorgd. Iedereen die heeft gezien welke overtreding op Kylian werd gemaakt, maakt zich zorgen”, zei Tuchel, die moet afwachten wat de schade precies is. Mbappé ging na de festiviteiten in het Stade de France door naar het ziekenhuis voor onderzoek. „We zijn blij omdat we weer een prijs hebben gepakt, maar tegelijkertijd ook verdrietig om de blessure van Kylian”, zei aanvoerder Thiago Silva. „We hopen dat hij zo snel mogelijk hersteld is, want Kylian is van essentieel belang voor ons.”

Mbappé raakte geblesseerd door een harde overtreding van Loïc Perrin. De aanvoerder van Saint-Étienne kwam wild invliegen op de benen van de snelle aanvaller. De rechterenkel van Mbappé klapte daarbij dubbel. De zware overtreding van Perrin leidde tot een opstootje op het veld. De scheidsrechter trok in eerste instantie geel voor Perrin, maar zette dat op advies van de VAR om in een rode kaart.

PSG speelt volgende week vrijdag weer een finale, om de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon. Daarna gaat Tuchel zijn ploeg voorbereiden op het restant van de Champions League. PSG neemt het op 12 augustus in de kwartfinale in Lissabon op tegen Atalanta. De kans lijkt klein dat Mbappé dan in actie kan komen. Iedereen bij PSG wacht in spanning op de diagnose.