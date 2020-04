Legendarische oud-spits Tottenham in het ziekenhuis

Dat bevestigt Tottenham via de officiële website. „We staan in nauw contact met zijn familie en zullen updates geven omtrent Jimmy’s situatie als daar aanleiding toe is”, staat te lezen op het huiskanaal van de Londenaren.

De club schrijft niet dat Greaves is getroffen door het coronavirus. „Iedereen bij Tottenham wenst Jimmy en zijn familie het beste toe”, prijkt er op de website.

De 80-jarige Greaves was tijdens zijn spelersloopbaan zeer succesvol met Tottenham. In de jaren zestig van de vorige eeuw speelde de geboren Londenaar 379 officiële duels voor The Spurs, waarin hij 266 keer scoorde. Ook won hij met Tottenham in 1963 de Europa Cup II.