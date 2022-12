Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media zwaar onder de indruk van Argentijnse superster ’Messi is nu de beste speler ooit, sorry Diego’

Messi heeft het geflikt. Ⓒ ANP/HH

De wereld siddert na van de ongelofelijke WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk. De eindstrijd is er eentje die bij menig voetballiefhebber voor eeuwig in het geheugen gegrift zal staan. Wat een voetbalshow! Na bijna drie uur spektakel had Lionel Messi zijn missie volbracht. In de beslissende penaltyserie kreeg Argentinië Frankrijk op de knieën. De buitenlandse media raken niet uitgepraat over de finale en één man in het bijzonder: Messi.