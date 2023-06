Djokovic profiteert van kramp bij Alcaraz en staat in finale Roland Garros

Het was Djokovic (36) die op het winderige Court Philippe Chatrier de eerste tik uitdeelde. Bij het eerste breekpunt in de eerste set sloeg de Serviër meteen toe. Na een heerlijke slagenwisseling bracht hij de stand op 3-1 in zijn voordeel. Omdat Djokovic meteen daarna zijn eigen servicegame behield liep hij meteen uit naar een comfortabele voorsprong van 4-1. In de zevende game kreeg de 20-jarige Spanjaard maar liefst drie kansen om terug te breken, maar die liet hij onbenut. Ook in de negende game verzuimde Alcaraz een breekpunt te verzilveren. Uiteindelijk trok de Serviër, die Roland Garros in 2016 en 2021 won, de set met 6-3 naar zich toe.

Wonderbal

De tweede set ging lange tijd gelijk op. Hoogtepunt was een bal van Alcaraz. Met de rug naar het net toe sloeg de Spanjaard voorbij een kansloze Djokovic. De Serviër, 22-voudig grandslamwinnaar, was niet te beroerd om er ook voor te applaudisseren voor zijn jonge uitdager.

Halverwege de tweede set was er een medische timeout voor Djokovic. Weer op de baan kreeg hij een breekpunt tegen die de Spanjaard dit keer wel wist te verzilveren: 5-3. Djokovic kwam helemaal terug door meteen terug te breken en zijn eigen servicegame te winnen: 5-5. Toch moest hij de tweede set inleveren nadat Alcaraz twee games op rij had gewonnen: 7-5. Na twee uur en 11 minuten spelen was de stand nog helemaal gelijk: 1-1 in sets.

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

Kramp Alcaraz

In de derde set sloeg het noodlot bijna toe voor Alcaraz. De Spanjaard had last van kramp en liet een masseur de baan op komen. Omdat het om kramp ging kostte hem dat punten. Djokovic leidde opeens met 2-1 en 15-0 en won de set razendsnel met 6-1.

Alcaraz wist niet van opgeven en beet op zijn tanden. Na een korte onderbreking stond hij weer op de baan en kon nog een game afsnoepen van Djokovic:1-6. En zo eindigde een heerlijke tennismiddag in een deceptie.

De andere halve finale later op de dag gaat tussen Casper Ruud uit Noorwegen en de Duitser Alexander Zverev.