Oud-trainer Hennie Spijkerman: ’Ook voor Daley Blind zal het een mokerslag zijn’

Premium Voetbal

Deze Ajax-spelers met ernstige hartproblemen gingen Christian Eriksen voor

De Deense international Christian Eriksen (29) is niet de eerste (oud-)Ajacied die plotseling op het voetbalveld in elkaar zakt. De tragische taferelen in het Parken Stadion in Kopenhagen, waar de gewezen Amsterdamse publiekslieveling voor zijn leven vocht en moest worden gereanimeerd, doen denken a...