Magnussen en Hülkenberg kunnen inmiddels prima door één deur Pikant weerzien bij Haas na grove belediging: ’Nu samen op vakantie’

Door Lars van Soest

Kevin Magnussen (foto) krijgt bij Haas gezelschap van Nico Hülkenberg. Ⓒ ANP/HH

ABU DHABI - Voor het tweede weekeinde op een rij was het opvallend druk bij het team van Haas. Na de totaal onverwachte pole van Kevin Magnussen in Brazilië, stond teambaas Günther Steiner donderdag in de paddock in Abu Dhabi opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Dit keer vanwege een rijderswissel. Wat al langere tijd in de lucht hing, is nu namelijk officieel: Nico Hülkenberg vervangt Mick Schumacher. Het zorgt voor een pikant weerzien.