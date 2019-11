’Ajax-trainer Erik ten Hag is geniaal’

Lodewijk Asscher geniet optimaal van Hakim Ziyech bij Ajax: „Die club past hem echt als een jas.” Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Lodewijk Asscher (45) is zeer te spreken over Ajax-trainer Erik ten Hag. „Hij is geniaal. Ik vind het ongelooflijk wat hij heeft gedaan”, zegt de PvdA-fractievoorzitter, fanatieke Ajax-supporter én Ziyech-fan, die aanschoof bij de Voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. „Ik plaats niemand op een voetstuk, maar ik vind het heel knap als iemand onderweg leert van zijn fouten. En dat heeft hij op een fantastische manier gedaan.”