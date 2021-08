Marc Houtzager liet merrie naar sumoworstelaar kijken

Houtzager ging met Sterrehof’s Dante foutloos rond in 88,02 seconden en dat was genoeg voor een plaats bij de beste dertig. Maikel van der Vleuten ging met Beauville Z eveneens foutloos rond in 84,61 seconden.

Houtzager liet voordat hij door de startlijn reed zijn merrie even kijken naar het beeld van de sumo-worstelaar dat naast hindernis tien opgesteld stond. Dat leverde bij zijn merrie aanvankelijk de nodige spanning op. „Het moet spannend blijven hè? Misschien reed ik iets te recht naar die hindernis, maar normaal is Dante niet kijkerig. We hebben het op een akkoordje gegooid, want op dat moment had het geen zin om het gevecht met haar aan te gaan. Ik weet ook dat als ik eenmaal met haar aan de gang ben, het geen probleem meer zou zijn. Ik had wel geluk dat ik nog net op tijd was gestart. Ze sprong heel goed en ik reed perfect mijn geplande ronde.”

Van der Vleuten kwam als één van de snelste foutloze ruiters over de streep. Daardoor moet hij woensdag als één van de laatsten de finaleproef springen. Hij kijkt met vertrouwen uit naar de finaledag. „Ik heb er een goed gevoel over en ga mijn best doen om sterk te rijden. Om zo met een nulrit te beginnen is een bevestiging dat ik een goede opbouw heb gedaan.”

Willem Greve haalde het niet met Zypria S N.O.P. Hij maakte een fout op de voorlaatste hindernis en eindigde met 4 strafpunten buiten de top 30. „Ik verloor een ijzer op hindernis 5, dat kan gebeuren en is geen excuus”, zei Greve. „Ik had achteraf gezien iets meer rust moeten nemen naar de laatste lijn en iets meer aan de buitenkant. Het zijn details, maar die tellen wel. Ik wilde absoluut geen tijdfout rijden, omdat me dat vaker de kop gekost heeft. Normaal is de tweede paal op zo’n oxer geen probleem voor de merrie, maar nu lag hij in het zand. Toch ben ik blij want mijn merrie heeft fantastisch gesprongen.”