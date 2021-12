’Wegen Erik ten Hag en Marc Overmars gaan scheiden’

Na de Europese zegetocht van Ajax, met 18 punten uit 6 wedstrijden, kan de club uit Amsterdam zich opmaken voor de loting van de achtste finales. Volgens Driessen kan Ajax het iedere tegenstander moeilijk maken: „Zelfs PSG moet bang zijn voor dit Ajax.”

Bij PSV is de stemming minder dan in Amsterdam, na het verlies tegen Real Sociedad moeten de Eindhovenaren zich opmaken voor de Conference League. Ondanks dat de ploeg van PSV collectief door het ijs zakte is Driessen wel te spreken over het optreden van keeper Joël Drommel: „Hij houdt de ploeg minimaal twee keer overeind.”

Verder bespreken de heren de merkwaardige gang van zaken rond de afgelaste wedstrijd van Tottenham Hotspur en discussiëren Verweij en Driessen over Frenkie de Jong bij Barcelona want moet hij nu weg of moet hij juist blijven bij de Catalaanse ploeg.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: