Selectie ADO Den Haag dreigt directie met staking

De selectie voerde al meerdere gesprekken met directeur Edwin Reijntjes, maar tot een akkoord kwamen de partijen nog niet. De spelersraad meldt aan Omroep West dat het geduld stilaan begint op te raken. „Als er voor donderdagochtend geen oplossing is, dan staken we en gaan we het veld niet op. Wij hebben nu lang genoeg gesproken met de leiding, maar er zit geen beweging in. Als spelersgroep kennen we de situatie van de club maar al te goed. Wij vragen geen extreme bedragen. Daarom betreuren wij dat het zo verloopt.”

Woensdag zijn de voetballers sowieso vrij, maar als er geen oplossing komt weigeren ze donderdag te trainen in aanloop naar het duel met Top Oss van aanstaande zaterdag om 16.30 uur.

Reijntjes zelf wilde nog niet reageren, maar een woordvoerder van de club meldt dat er woensdag weer een poging wordt gedaan. „Vandaag zat een delegatie van de selectie weer om tafel met Reijntjes. Tot een akkoord is het nog niet gekomen. Verder vinden wij dit een interne aangelegenheid.”

Dat de winstpremies van ADO Den Haag middenin het seizoen nog moeten worden vastgesteld, komt door de onzekere financiële situatie van de club begin deze voetbaljaargang. Inmiddels heeft de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie met de Spaans-Amerikaanse investeringsmaatschappij Globalon een koper gevonden.