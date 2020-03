IOC-voorzitter Bach houdt dinsdag telefonisch topoverleg

Bach wil de bonden informeren over de stand van zaken nu het coronavirus vrijwel de hele sportwereld tot stilstand heeft gebracht. Onder meer de kwalificatieprocedures voor de Olympische Spelen komen dan ter sprake.

In heel wat sporten is de kwalificatie nog volop bezig, maar door het coronavirus zijn er voorlopig geen wedstrijden. Bach vertelde eerder al dat het IOC zich flexibel wil opstellen. Het doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio staat bij het IOC nog altijd niet ter discussie. De IOC-leden verkondigen steeds dat de Spelen ’gewoon’ op 24 juli van start gaan.

UCI

De UCI stopt voorlopig de kwalificatieprocedure voor de Olympische Spelen. De internationale wielerbond heeft laten weten de ranglijst tot 3 april te ’bevriezen’. De UCI besloot daartoe vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Veel sporten ondervinden hinder van het virus. Bijna alle kwalificatietoernooien zijn deze weken afgelast. De UCI besloot zondag zelf het initiatief te nemen. Als er ook de komende maanden niet gefietst kan worden, is de UCI van plan deze ranglijst aan te houden voor olympische deelname.