Dusan Tadic: ’Nu gaan we zien wie er uit welk hout gesneden is’

„December is altijd een zware maand en er zijn altijd veel blessures”, vertelt de aanvoerder op het clubkanaal van Ajax. „De vermoeidheid begint bovendien een rol te spelen. Dat soort factoren maken het lastig. Wij moeten er alles aan doen om zaterdag van PEC Zwolle te winnen en weer in vorm te komen.”

Tadic hoopt dat de Ajacieden direct hun verantwoordelijkheid nemen. „Nu gaan we zien wie er uit welk hout gesneden is. We moeten opstaan, uitstralen dat we vertrouwen hebben in ons spel en de simpele dingen goed doen.”

’Niet goed genoeg’

De aanvaller blikte ook terug op de uitschakeling in de Champions League. „Er ontstaat altijd frustratie wanneer er dingen fout gaan op het veld. Wij waren gewoon niet goed. Atalanta had een goed tactisch plan en verdedigde goed. Alleen dan nog moeten wij met onze kwaliteiten meer doen. Dit was niet goed genoeg.”

Na de wedstrijden nam Tadic even niet het woord. „Het is soms moeilijk om je dan te uiten. Er zit veel emotie bij. Nu hebben we elkaar rustig gesproken en moeten we onze verantwoordelijkheden weer oppakken. We moeten de schaal pakken, willen de beker en zitten in de Europa League. Vorig jaar waren we niet goed tegen Getafe. Nu moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn.”