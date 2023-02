Wijnaldum voor het eerst in basis bij AS Roma na maanden blessureleed

Georginio Wijnaldum in het Europa Leagueduel tegen FC Salzburg eerder deze maand. Ⓒ ANP/HH

Georginio Wijnaldum staat dinsdagavond voor de eerste keer in de basis bij voetbalclub AS Roma. Trainer José Mourinho heeft de Nederlandse international opgesteld in de competitiewedstrijd tegen Cremonese.