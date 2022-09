Premium Het beste van De Telegraaf

’Als ik praat, krijg ik grote problemen’ Intriges met paard en pion: speelde schaaktalent vals tegen de wereldkampioen?

Door Jens Vancaeneghem Kopieer naar clipboard

Magnus Carlsen kijkt bedenkelijk. Ⓒ ANP/HH

SAINT LOUIS - Niets minder dan het grootste schandaal ooit in de schaakwereld. Zo beschrijven waarnemers de terugtrekking van wereldkampioen Magnus Carlsen uit een schaaktoernooi in het Amerikaanse Saint Louis. Niemand die exact weet waarom hij vertrok, maar de geruchten over een valsspelende tegenstander klinken oorverdovend.