Michael van Gerwen laat weinig heel van Dimitri Van den Bergh in Premier League

Even zag het er naar uit dat het erop en erover was voor Van Gerwen, die het toernooi vijf keer op zijn naam wist te schrijven. In no time stond de Brabander met 6-0 voor. Daarna nam hij even wat gas terug zodat Van de Bergh drie legs op rij kon pakken: 6-3.

Daarna vond Van Gerwen het welletjes. Hij stuitte de Belgische opmars door snel weer twee legs te winnen. Bij zijn eerste wedstrijdpijl was het meteen raak. De Nederlander gooide de partij uit met dubbel 14. Van Gerwen gooide een indrukwekkend gemiddelde van 109,96.

De Premier League is woensdagavond begonnen aan de tweede fase. Daaraan doen nog acht darters mee. Glen Durrant, de winnaar van vorig jaar, is er niet meer bij. Evenals Rob Crosse werd hij in het eerste gedeelte uitgeschakeld.

Uitslagen woensdag 5 mei