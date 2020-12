In Buenos Aires herinnert steeds meer aan Maradona

Het is de bedoeling dat de weg langs het stadion van Argentinos Junior de naam van Maradona krijgt. Het stadion van de club heet sinds 2004 al het Estadio Diego Armando Maradona.

„Niets kan de vreugde en het geluk evenaren die Maradona de mensen van Argentinië heeft gegeven”, zegt Claudio Morresi, lid van het gemeentebestuur van Buenos Aires. Het is de bedoeling dat de wijk om het stadion „een toeristische, sportieve en culturele bestemming” krijgt. „Dat is essentieel om Diego in leven te houden, nu en voor altijd.”

Maradona debuteerde in 1976 op 15-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Argentinos Juniors. ’Pluisje’ beleefde bij die club zijn doorbraak. De aanvaller, die Argentinië in 1986 de wereldtitel bezorgde, speelde daarna voor Boca Juniors, FC Barcelona, Napoli, Sevilla en Newell’s Old Boys.

Bekijk ook: Eerbetoon Maradona meteen beklad

In Napels ging de gemeenteraad deze week akkoord met het voorstel om het Stadio San Paolo van de Italiaanse voetbalclub Napoli om te dopen in het Stadio Diego Armando Maradona.