Wales maakt einde aan WK-droom Oekraïne

Het duel stond bol van de emoties. Voor de spelers uit Oekraïne stond de wedstrijd uiteraard in het teken van de oorlog. Ze wilden er alles aan doen om hun landgenoten de ellende even te laten vergeten en trots te maken. „Het zal een wedstrijd worden om te overleven. We spelen voor ons land”, zei Oleksandr Zintsjenko vooraf.

De Oekraïense soldaten staken de voetballers een hart onder de riem door een vlag met daarop handgeschreven boodschappen mee te geven aan de president die naar Cardiff afreisde.

Bekijk ook: Oekraïense soldaten steunen voetballers op speciale wijze voor duel tegen Wales

Onstuimig begin

Het was duidelijk dat er veel op het spel stond zondagavond. Binnen twee minuten kreeg Joe Allen al een gele kaart na een stevige overtreding. Landgenoot Daniel James was het hier niet eens en maakte dat duidelijk. Dit moest hij bekopen met ook een gele kaart.

Vervolgens dacht Oekraïne de vrije trap snel te kunnen nemen. Oud-PSV’er Zinchenko zag namelijk dat goalie Wayne Hennessey nog niet klaar stond en schoot de vrije trap ineens in het doel. De scheidsrechter maakte al snel duidelijk dat door de goal een streep ging. Hij had immers nog geen toestemming gegeven om de vrije trap te nemen. De bezoekers werden daarna steeds dreigender en hadden de beste kansen.

Wales viert de goal. Ⓒ ANP/HH

Eigen goal

Toch was het Wales dat voor rust op voorsprong kwam door een wel heel ongelukkige eigen goal van Andriy Yarmolenko. De aanvoerder van Oekraïne kopte een vrije trap van Gareth Bale in zijn eigen doel: 1-0. De bezoekers claimden niet veel later een penalty, nadat Allen in het strafschopgebied Yarmolenko aantikte. De VAR keek naar het moment, maar vond het geen pingel waard.

Wales begon sterker aan de tweede helft, maar de grootste kans vlak na rust was voor de bezoekers. Viktor Tsyhankov was heel dicht bij de gelijkmaker, maar het doelpunt leek zondagavond maar niet te willen vallen voor Oekraïne.

Het spel golfde daarna op en neer. Beide ploegen kregen nog een aantal enorme kansen en de spanning nam met de minuut toe. Maar gescoord werd er niet meer en dus gaat Wales na 64 jaar weer eens naar het WK. Voor Oekraïne is de teleurstelling gigantisch.