PSV heeft geen kind aan Sturm Graz: 4-1

Het was bepaald geen plezierige rentree van Kjell Scherpen in het Philips Stadion. De oud-doelman van FC Emmen, Ajax en Vitesse is sinds deze zomer op huurbasis actief voor Sturm Graz en had in de eerste twee competitiewedstrijden keurig de nul gehouden, maar in Eindhoven vielen de goals als rijpe appelen. Bij de rust stond het al 3-1, waarbij de Oostenrijkers mazzel hadden dat een vierde PSV-goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Het stadion was vrijwel uitverkocht voor de eerste Europese wedstrijd van dit seizoen, maar het middelste gedeelte op de tribune met de meest fanatieke supporters moest leeg blijven. Dit was de straf van de UEFA voor het onverkwikkelijke incident bij het thuisduel met FC Sevilla van vorig seizoen, toen een veldbestormer doelman Marko Dmitrovic van de Spanjaarden belaagde.

Sinds die bewogen avond is er alweer veel veranderd bij PSV. Drie basisspelers van het treffen met Sevilla zijn vertrokken, Xavi Simons, Erick Gutierrez en Jarrad Branthwaite, en dat geldt ook voor de verantwoordelijke trainer Ruud van Nistelrooy. Zijn opvolger Peter Bosz is erin geslaagd in slechts enkele weken tijd zijn stempel te drukken op het team.

Isaac Babadi

Eén van de exponenten van het nieuwe PSV van Bosz kwam enigszins toevallig tot stand. Na het vertrek van Simons had de trainer weinig opties voor de positie van aanvallende middenvelder door de blessure van Guus Til, waardoor hij ging experimenteren met het 18-jarige talent Isaac Babadi.

De Nijmegenaar met roots in Sierra Leone is een revelatie bij de start van het seizoen. Nadat Babadi afgelopen vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zijn officiële debuut in de hoofdmacht had gemaakt, volgde tegen Sturm Graz zijn Europese debuut.

Dat werd er een om nooit te vergeten voor het talent, dat vijf jaar geleden door PSV werd weggeplukt uit de opleiding van NEC. De jonge Babadi, die net als in De Kuip bij zijn thuisdebuut in het Philips Stadion ongedwongen voetbalde, opende al in de vierde minuut te score. Scherpen had geen antwoord op zijn bekeken schot in de hoek.

Luuk de Jong viert de 3-0. Ⓒ ANP

Overvleugeld

Sturm Graz werd in het eerste halfuur compleet overvleugeld en het moet de Oostenrijkse geduizeld gezien de onophoudelijke aanvalsgolven. Met name Noa Lang was bij tijd en wijle compleet onhoudbaar voor de defensie van de Oostenrijkse nummer twee van vorig seizoen. Het publiek in het Philips Stadion veert direct op, als hij aan de bal komt, omdat er dan steeds wat bijzonders gebeurt. Wat dat betreft heeft de kleurrijke aanvaller het stokje van Simons overgenomen.

In de 22e minuut werd het 2-0 en opnieuw vervulde Babadi een belangrijke rol met een knappe opening op Johan Bakayoko, die een keurige voorzet afleverde op het hoofd van Luuk de Jong. De aanvoerder, die zo geroemd is vanwege zijn kopkracht, verschalkte Scherpen met een subtiel kopballetje. Tien minuten later was het al 3-0. Scherpen kon na een prima actie en hard schot van Lang de bal alleen maar weg boksen, waarna De Jong alert de rebound benutte.

Bekijk de 2-0 door Luuk de Jong

Met zijn vijftiende én zestiende Europese goal voor PSV nestelde De Jong zich tegen Sturm Graz op de Europese topscorerslijst van de Eindhovenaren op de gedeelde derde plek met niemand minder dan Romario. Alleen de jarenzeventigcoryfeeën Willy van der Kuijlen (29) en Harry Lubse (17) scoorden vaker in Europa voor PSV.

Smetje op de avond

Een smetje op het overtuigende optreden van PSV was dat Sturm Graz bij een van de spaarzame doelpogingen direct een goal maakte. Bosz had vooraf gewaarschuwd voor de kracht uit spelhervattingen van Sturm, maar toch liet Patrick van Aanholt zich bij een corner verrassen door Jon Gorenc Stankovic.

Even later speelde Van Aanholt een ongelukkige rol waardoor een vierde PSV-doelpunt niet telde. Na een mooie actie van Lang en een stiftje van de recordaankoop kwam de bal via Scherpen voor de voeten van Bakayoko, maar Van Aanholt, die het laatste tikje gaf, stond in buitenspelpositie.

Vol vertrouwen richting Oostenrijk

Ook na rust was het een ongelijke strijd in het enthousiast meelevende Philips Stadion. PSV kreeg legio kansen via Lang, Bakayoko en De Jong, maar Scherpen wist een grotere achterstand aanvankelijk te voorkomen. De grootste misser kwam op naam van Van Aanholt. Na een schitterende aanval via Bakayoko en Lang joeg de linksback de bal ongecontroleerd naast. De verdiende 4-1 kwam op naam van Ibrahim Sangaré, die raak kopte uit een vrije trap van Joey Veerman. Met een marge van drie kan PSV maandag vol vertrouwen op het vliegtuig stappen naar Oostenrijk.

