Glory onthult namen van deelnemers viermanstoernooi: Tavares terug na dopingschorsing

Voor de winnaar van het toernooi ligt een mooie buit klaar. Niet alleen krijgt hij een ticket voor de World Grand Prix, het grote achtmanstoernooi in december, ook mag hij in juni tegen Antonio Plazibat vechten om de interim-belt. Bij winst wacht in het najaar normaal gesproken een gevecht tegen Rico Verhoeven om de echte titel.

De Nederlander Tavares maakt tijdens Glory85 zijn rentree. De 30-jarige Rotterdammer werd na zijn zege op Florent Kaouachi in juni 2022 voor tien maanden geschorst na een positieve dopingtest. Tot dusver vocht hij bij Glory als lichtzwaargewicht. Bij Enfusion was hij kampioen in allebei de zwaarste divisies.

Osaro (27), geboren in Zwolle maar vechtend onder Nigeriaanse vlag, maakte vorig jaar zijn debuut voor Glory en won twee van zijn drie wedstrijden. De Algerijns-Franse Mahieddine (33) is een bekend gezicht in de zwaargewichtdivisie, maar komt aanstaande zaterdag tijdens Glory84 in Rotterdam eerst nog als lichtgewicht uit tegen Felipe Micheletti. Voor het toernooi maakt hij dus weer een stop omhoog. De Zwitser Sljiva (38) maakt op 29 april zijn debuut voor Glory.

Glory84

Eerst vindt komende zaterdag Glory 84 plaats, in Topsportcentrum Rotterdam. Tyjani Beztati neemt het in een heus kampioen-versus-kampioen-gevecht op tegen Petch, de titelhouder in het vedergewicht. De twee strijden om de kampioensgordel van Beztati, de nummer 1 in het lichtgewicht. Ook het Nederlandse talent Jay Overmeer komt in actie. Hij neemt het op tegen de Brit Jamie Bates. Bekijk hieronder de volledige vechtkaart van Glory84.