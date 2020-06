Djokovic heeft grote bedenkingen bij regels voor US Open

Volgens de nummer 1 van de wereld gaat het om extreme en in zijn ogen ook deels onmogelijke maatregelen, die volgens de Amerikaanse autoriteiten nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Begeleiders

„We zouden geen toegang hebben tot Manhattan, we zouden in hotels op de luchthaven moeten slapen en twee of drie keer op corona getest moeten worden”, somde de drievoudige kampioen op. „We mogen ook maar één begeleider meenemen naar de baan. Dat kan echt niet. Je hebt minimaal een tenniscoach nodig, een conditietrainer en een fysiotherapeut.”

Djokovic sprak van een pakket aan „rigoureuze” regels. „Maar ja, als je wilt meedoen aan de US Open, zal je ze moeten respecteren. Ik heb er begrip voor dat de organisatoren om financiële redenen het toernooi willen laten plaatsvinden. Maar we zullen zien of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren.”