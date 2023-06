Luiten sluit Europees Open af op plek 22

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Smolders pakt voor het eerst de zege in GP Sankt Gallen

18.04 uur: Springruiter Harrie Smolders heeft de Grote Prijs van Sankt Gallen op zijn naam geschreven. De Nederlander bleef met zijn talentvolle hengst Uricas vd Kattevennen de Zwitser Martin Fuchs voor. De Brit Harry Charles werd derde. Jur Vrieling, landgenoot van Smolders, eindigde als vijfde.

Het was voor Smolders zijn eerste zege in Sankt Gallen, een wedstrijd die hoog staat aangeschreven.

De Nederlandse eventingruiters eindigden in het Ierse Millstreet, bij de derde FEI Nations Cup-wedstrijd van dit seizoen, als vierde. De meerijdende bondscoach Andrew Heffernan, Jordy Wilken, Janneke Boonzaaijer en Althea Bleekman namen na de dressuur en het springen nog de tweede plaats in. Na de cross zakte het Nederlandse team naar de vierde plaats, op korte afstand van het podium. Nieuw Zeeland won de landenwedstrijd, voor België en Ierland.

In het klassement neemt Nederland nu de derde plaats in met 185 punten. België leidt met 270 punten. Nummer 2 Italië heeft 205 punten.

In het individuele klassement eindigde Andrew Heffernan met Gideon op de zesde plaats.

Luiten stijgt nog een plekje op laatste dag Europees Open

17.49 uur: Joost Luiten heeft het Europees Open met een gedeelde 22e plaats afgesloten. De Nederlandse prof noteerde in de vierde ronde op de Green Eagle Golf Courses in het Duitse Hamburg 74 slagen, één boven het baangemiddelde. Hij steeg zo nog een plaats in het klassement.

Luiten begon het toernooi veelbelovend, met een eerste ronde van 70 slagen en een derde plaats op de ranglijst. Hij raakte in de tweede en derde ronde achterop bij de beste golfers in Hamburg.

Tom McKibbin uit Noord-Ierland won het Europees Open met 283 slagen. Luiten finishte na 293 slagen. Daan Huizing werd 59e na een slechte laatste ronde van maar liefst 77 slagen.

Fransman Démare sprint naar zege in Brussels Cycling Classic

15.29 uur: Arnaud Démare heeft voor de tweede keer de Brussels Cycling Classic gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ was tijdens de 103e editie de snelste in de sprint. De Deen Tobias Lund Andresen werd tweede en de Belg Jordi Meeus derde.

Démare, die de wedstrijd in Brussel in 2017 al eens op zijn naam schreef, volgde Taco van der Hoorn als winnaar op. De Nederlandse coureur van Intermarché-Circus-Wanty deed zondag niet mee omdat hij nog niet hersteld is van de hersenschudding die hij begin april bij een val in de Ronde van Vlaanderen opliep.

Brons voor synchroonzwemsters De Brouwer en Steenbeek in Spanje

15.28 uur: Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek hebben bij de Super Final van de World Aquatics World Cup in het Spaanse Oviedo een bronzen medaille behaald op het onderdeel vrije kür. Het Nederlandse duo kreeg 214,3355 punten. Het goud was voor Shelly Bobritsky en Ariel Nassee uit Israël (225,7915). De Oekraïense zussen Maryna en Vladyslava Aleksiiva eindigden als tweede met 217,1771 punten.

Zaterdag werden Steenbeek en De Brouwer vierde bij de technische kür met 239,9966 punten.

Bondscoach Esther Jauma was tevreden over het duet. „Sinds de laatste World Cup in Egypte hebben we de moeilijkheidsgraad behoorlijk verhoogd. De resultaten in Oviedo geven veel vertrouwen voor de komende wedstrijden.” Voor De Brouwer en Steenbeek staan de komende periode de Europese Spelen en wereldkampioenschappen in Japan op het programma.

Belgische renster Bossuyt positief bij dopingcontrole

11.19 uur: Shari Bossuyt heeft positief getest bij een dopingcontrole. Haar team Canyon/Sram Racing heeft haar voorlopig op non-actief gezet.

De 22-jarige Bossuyt reageerde positief na haar ritzege in de derde etappe van de Ronde van Normandië in maart. In haar urine zijn sporen van letrozole metabolite gevonden. De Belgische veldrijder Toon Aerts is vorig jaar door de internationale wielrenunie UCI voor twee jaar geschorst nadat hij positief had getest op dit middel, dat de afbraak van testosteron en anabole steroïden remt. Hij is tegen de schorsing in beroep gegaan.

Bossuyt won vorig jaar bij de wereldkampioenschappen op de baan in Frankrijk met Lotte Kopecky goud op de koppelkoers. Ze heeft aangeven maandag op haar positieve test te reageren.

Scheidsrechter Gözübüyük leidt kwartfinale bij WK onder 20

10.56 uur: De wereldvoetbalbond FIFA heeft Serdar Gözübüyük aangesteld als scheidsrechter bij de kwartfinale van het wereldkampioenschap onder 20 jaar in Argentinië tussen de Verenigde Staten en Uruguay. De wedstrijd wordt zondag om 23.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het Santiago del Estero Stadion in Santiago del Estero.

Gözübüyük wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder. De Japanner Yusuke Araki is vierde official.

Nederland heeft zich niet gekwalificeerd voor dit toernooi.