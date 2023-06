Wielrenster Bossuyt op non-actief na positieve dopingtest

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Belgische renster Bossuyt positief bij dopingcontrole

11.19 uur: Shari Bossuyt heeft positief getest bij een dopingcontrole. Haar team Canyon/Sram Racing heeft haar voorlopig op non-actief gezet.

De 22-jarige Bossuyt reageerde positief na haar ritzege in de derde etappe van de Ronde van Normandië in maart. In haar urine zijn sporen van letrozole metabolite gevonden. De Belgische veldrijder Toon Aerts is vorig jaar door de internationale wielrenunie UCI voor twee jaar geschorst nadat hij positief had getest op dit middel, dat de afbraak van testosteron en anabole steroïden remt. Hij is tegen de schorsing in beroep gegaan.

Bossuyt won vorig jaar bij de wereldkampioenschappen op de baan in Frankrijk met Lotte Kopecky goud op de koppelkoers. Ze heeft aangeven maandag op haar positieve test te reageren.

Scheidsrechter Gözübüyük leidt kwartfinale bij WK onder 20

10.56 uur: De wereldvoetbalbond FIFA heeft Serdar Gözübüyük aangesteld als scheidsrechter bij de kwartfinale van het wereldkampioenschap onder 20 jaar in Argentinië tussen de Verenigde Staten en Uruguay. De wedstrijd wordt zondag om 23.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het Santiago del Estero Stadion in Santiago del Estero.

Gözübüyük wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder. De Japanner Yusuke Araki is vierde official.

Nederland heeft zich niet gekwalificeerd voor dit toernooi.