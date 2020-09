Peter Bosz hoopt op komst Patrick Schick

De Nederlandse coach hoopt daarom snel de Tsjechische spits Patrik Schick te kunnen verwelkomen.

Volgens diverse Duitse mediaberichten ondergaat de 24-jarige spits van AS Roma op korte termijn een medische keuring in Leverkusen. Daarna ligt er voor hem een 5-jarig contract klaar bij de nummer 5 van afgelopen seizoen in de Bundesliga.

Met de transfer is naar verluidt een bedrag gemoeid van 25 miljoen euro. Schick speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor RB Leipzig. Hij scoorde tien keer in 28 duels.

Schick moest in de interlandperiode de twee wedstrijden van Tsjechië in de Nations League aan zich voorbij laten gaan. Hij zat in quarantaine, omdat hij in contact was geweest met iemand bij de nationale ploeg die besmet bleek te zijn met het coronavirus.