Peter Bosz verwelkomt Patrick Schick bij Bayer Leverkusen

Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid. Na het vertrek van spelmaker Kai Havertz (Chelsea) en aanvaller Kevin Volland (AS Monaco) kon trainer Peter Bosz van Leverkusen enige versterking in offensief opzicht goed gebruiken. Bosz eindigde afgelopen seizoen met Leverkusen op de vijfde plaats.

Schick speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor RB Leipzig en scoorde tien keer in 28 duels. Hij stond nog onder contract bij AS Roma.

Schick moest in de interlandperiode de twee wedstrijden van Tsjechië in de Nations League aan zich voorbij laten gaan. Hij zat in quarantaine, omdat hij in contact was geweest met iemand bij de nationale ploeg die besmet bleek te zijn met het coronavirus.