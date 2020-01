Ronaldinho: ’Er gingen toen al verhalen over Messi’

„Toen ik arriveerde in Barcelona gingen er al verhalen over een jongen die eruit sprong”, vertelt Ronaldino aan Panenka magazine. Een paar maanden na de komst van de Braziliaan maakte Messi in november 2003 zijn debuut in een oefenduel met Porto. „We werden vrienden en konden het erg goed vinden met elkaar.”

Frank Rijkaard haalde Messi in 2003 bij de hoofdmacht van Barcelona. In 2006 won hij samen met Ronaldinho de Champions League. Na het vertrek van de Braziliaan in 2008 pakte Messi met Barça nog drie keer de belangrijkste Europa Cup. „Messi was anders dan alle anderen. We hoorden van Rijkaard dat hij mee zou gaan trainen. Het ging allemaal heel snel. Ik ben blij dat ik degene ben geweest die hem de assist heeft gegeven bij zijn eerste doelpunt. Nu kijk ik er op terug en is het erg tof geweest dat iemand die zo dichtbij je stond de wereld heeft veroverd.”

De 39-jarige Ronaldinho vertelt verder over zijn uitstekende band met de nu 32-jarige Messi. „We waren altijd heel close. We leerden elkaar dingen, ik hem Portugees, hij mij Spaans. In het veld begrepen we elkaar altijd. Ik ben altijd verbaasd hoe kalm hij is. Dat is iets bij hem waar ik heel erg van hou. Hij belandt nooit in de problemen. Hij is altijd bij zijn familie en andere mensen die hem lief zijn.”