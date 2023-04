Opvallend: Frank Lampard definitief terug als coach bij Chelsea

Lampard werd begin 2021, in zijn tweede seizoen als coach van Chelsea, ontslagen en opgevolgd door de Duitser Thomas Tuchel. Die werd begin september vorig jaar weggestuurd, waarna Potter het overnam. Lampard moest zelf in januari voortijdig vertrekken bij Everton, de club waar hij op dat moment een jaar werkzaam was.

Chelsea staat momenteel slechts elfde in de Premier League. De ploeg is wel doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League, waarin Real Madrid de tegenstander is.