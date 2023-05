Ten Hag pakt Champions League-ticket met Manchester United

United kwam al vroeg op voorsprong. De Braziliaan Casemiro tekende met een rake kopbal na een vrije trap van Christian Eriksen al in de zesde minuut voor de openingstreffer. Op slag van rust zette Anthony Martial tot vreugde van de supporters de 2-0 op het scorebord. De Fransman kon de bal in het doel tikken na fraai voorbereidend werk van Casemiro en Jadon Sancho.

Casemiro zette Manchester met een vroeg doelpunt op een 1-0 voorsprong. Ⓒ AFP

Domper voor Ten Hag was de blessure van Antony die na nog geen half uur spelen op een brancard het veld moest verlaten. Topscorer Marcus Rashford, die de afgelopen twee wedstrijden ontbrak was zijn vervanger.

Furieus uit startblokken

Manchester kwam in de eerste helft een paar keer goed weg. Een kopbal van Kai Havertz ging maar net naast en een bal van Conor Callagher ging voorlangs.

Na rust kwam Manchester furieus uit de startblokken. Een bal van Bruno Fernandez belandde op de lat en Eriksen en Casemiro waren kort daarna dicht bij de derde treffer. Met nog een kleine 20 minuten op de klok was het alsnog Bruno Fernandez die de 3-0 voor zijn rekening nam vanaf de penaltystip. Rashford maakte er kort daarna nog 4-0 van. Joao Felix scoorde vlak voor tijd nog de eretreffer voor Chelsea: 4-1.

Bekijk de 4-0 voor Manchester

Ten Hag verruilde Ajax afgelopen zomer na vier seizoenen voor Manchester United. Hij bezorgde de club eerder dit seizoen al de League Cup. Dat was de eerste prijs sinds 2017. De ploeg staat volgende week zaterdag ook nog in de finale van de FA Cup tegen stadgenoot en landskampioen Manchester City. Vorig seizoen wist ManUnited zich niet te plaatsen voor de Champions League. Manchester strandde dit seizoen in de Europa League tegen Sevilla.