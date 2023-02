’Bayern München richt pijlen na analyse op ideale spits Harry Kane’

„Krijgt Bayern zijn droomspits?”, kopt de goed ingevoerde Duitse krant donderdag. Een interne analyse zou hebben uitgewezen dat de Engelsman de ideale puntaanvaller is voor Bayern.

De 29-jarige Kane is met 53 treffers in 80 interlands de all-time topscorer van Engeland en eerder deze maand onttroonde hij bij Tottenham Hotspur de legendarische Jimmy Greaves als clubtopscorer. Die was tussen 1961 en 1970 goed voor 266 doelpunten. De teller van Kane bij Spurs staat na zijn doelpunt in de topper tegen Manchester City op 267.

Bayern lijkt echter geen haast te hebben. Het contract van de makkelijk scorende Kane op White Hart Lane loopt tot medio 2024 en in Zuid-Duitsland hoopt men het transfertarget dan gratis over te kunnen nemen. Bovendien, bepaald niet onbelangrijk, is de bodem van de Beierse schatkist momenteel in zicht, nadat Der Rekordmeister dit seizoen al 145 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers, onder wie Matthijs de Ligt.

In Engeland wordt Kane al langere tijd in verband gebracht met een overgang naar Manchester United. Spurs zou haar vedette echter pertinent niet aan een andere Premier League-club willen verkopen. De hoofdpersoon zelf houdt zich naar eigen zeggen (nog) niet bezig met zijn toekomst. „Ik ben hier alleen om elke wedstrijd te spelen en alles te geven voor de club. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik ben gefocust op dit seizoen.”