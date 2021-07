Ranomi Kromowidjojo: ’Wat er gebeurde was ongekend en bizar tegelijk’

Vijftienvoudig wereldkampioene Ranomi Kromowidjojo gaat op de Zomerspelen van Tokio op jacht naar een vierde olympische gouden plak. Ⓒ FOTO ANP/HH

Ranomi Kromowidjojo won als 17-jarige belofte haar eerste olympische gouden plak en groeide in de loop der tijd uit tot een van de succesvolste Nederlandse atleten ooit. Met de nodige bagage in haar levenskoffer hoopt de nu 30-jarige topzwemster op de Zomerspelen van Tokio voor de vierde keer in haar carrière olympisch kampioene te worden. In de aanloop daar naartoe vertelt de geboren Groningse over haar belangrijkste herinneringen aan haar voorgaande drie Olympische Spelen én de bijbehorende lessen die ze meeneemt naar Japan.