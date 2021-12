Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Ajax mist drive van Bayern’

Door wim kieft Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Regelmatig hoor je om je heen dat Ajax het Bayern München van Nederland is. Vooral omdat ze in Amsterdam en München financieel superieur zijn aan de concurrenten en de kampioenschappen aaneenrijgen. Door de Champions League-inkomsten is de financiële armslag zodanig dat Ajax topspelers als Dusan Tadic, Daley Blind en Steven Berghuis onder contract hebben staan. Daarnaast halen ze goede en jonge talentvolle Zuid-Amerikanen en zit de jeugdopleiding op een niveau dat er af en toe spelers vanuit de jeugd doorstromen naar het eerste elftal.