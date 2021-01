Stan Valckx: ’De kans dat Giakoumakis bij VVV blijft, wordt steeds groter’

„De kans wordt steeds groter dat Giakou bij ons blijft. En ik hoop ook dat hij blijft. Er is zeker belangstelling voor hem, maar het moet interessant zijn voor ons als club en voor Giakou zelf. Tot nu is er nog niets geweest dat voor ons allebei interessant was. Giakou staat er zelf heel reëel in. Hij weet ook dat de kans groot is dat er in de zomer veel interessantere opties voor hem komen”, aldus Valckx.

De technisch directeur krijgt alle complimenten voor het oppikken van de spits in Polen, waar hij vorig seizoen als huurling van AEK Athene bij Gornik Zabrze allerminst een doorslaand succes was. Valckx werkt bij VVV zonder scoutingsapparaat en is afhankelijk van tips uit zijn netwerk. Ditmaal bleek een telefoontje van een makelaar goud waard. Giakoumakis werd door VVV voor iets meer dan 100.000 euro overgenomen van AEK Athene en is inmiddels een veelvoud van dat bedrag waard.

Valckx klopt zichzelf niet op de borst over zijn ontdekking. „Dat hij zoveel zou gaan scoren, had niemand kunnen voorzien. Als je puur op zijn statistieken was afgegaan, dan had je ’m niet gehaald. Maar wij kijken ook naar andere dingen. We zochten een spits die de mouwen wilde opstropen en voor het team wilde spelen. Die kwaliteiten zagen we terug bij Giakou. Dat blijkt ook wel, want hij laat het hele team meedelen in het succes. Tegen Vitesse was het ook gewoon een goede teamprestatie. De eerste helft was onze beste helft van het seizoen.”

