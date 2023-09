Luuk de Jong leidt PSV naar ruime zege in Waalwijk

Op de slotdag van de transferwindow had PSV nog twee versterkingen binnengeloodst. Omdat de transfers van Hirving Lozano, die na vier jaar is teruggekeerd in Eindhoven, en de verrassende defensieve versterking Amel Bella-Kotchap, ruim na de inschrijvingstermijn voor deze speelronde werden afgerond, waren de twee nieuwelingen er nog niet bij in Waalwijk.

Bekijk ook: Peter Bosz geniet van fantastische start PSV en prijst Luuk de Jong

Drie posities gewijzigd

PSV trad in vergelijking met de 5-1 zege op Rangers FC aan met een team dat op drie posities was gewijzigd. Ibrahim Sangaré was er vanzelfsprekend niet meer bij. De Ivoriaanse middenvelder werd op de slotdag van de window voor 35 miljoen euro verkocht aan Nottingham Forest. Jordan Teze ontbrak door een lichte blessure, terwijl Olivier Boscagli niet helemaal okselfris was en op de bank had plaatsgenomen.

Met Patrick van Aanholt als linksback, Sergino Dest als rechtsback, het verdedigingscentrum Andre Ramalho-Jerdy Schouten en Joey Veerman als controlerende middenvelder kruiste PSV in de Langstraat de degens met RKC, waarbij basisplaatsen waren weggelegd voor de ex-PSV’ers Zakaria Bakkali en Jeffrey Bruma.

Afscheid

Vooraf werd in het Mandemakers Stadion afscheid genomen van meerdere hoofdrolspelers van vorig seizoen, toen RKC knap negende werd. Onder meer trainer Joseph Oosting en de spelers Pelle Clement en Saïd Bakari werden uitgezwaaid. Andere prominente vertrekkers als Vurnon Anita en Mats Seuntjens waren niet present voor een afscheid. RKC heeft een flink jasje uitgedaan deze zomer en staat na vier speelronden troosteloos onderaan met nul punten en een doelsaldo van 2-13.

Joey Veerman heeft PSV op voorsprong gezet. Ⓒ Pro Shots

Ook onder trainer Henk Fraser laat RKC verzorgd voetbal zien en dat was merkbaar in de eerste helft, waarin het krachtsverschil tussen de ploeg die zo spectaculair van Rangers FC had gewonnen, en de hekkensluiter van de Eredivisie helemaal niet zo groot was. De eerste grote kans van de wedstrijd was ook voor RKC. Een voorzet van David Min werd door Bakkali over gekopt.Heracles staat door de overwinning op 6 punten in de Eredivisie.

Bekijk ook: PSV bevestigt vertrek Ibrahim Sangaré naar Nottingham Forest

PSV had moeite met het omschakelen van de meeslepende Champions League-play-off in een kolkend Philips Stadion naar de bescheiden entourage in Waalwijk. Het team van Bosz oogde weinig geïnspireerd en speelde de bal in een laag tempo rond, waardoor RKC makkelijk stand hield.

Veerman

Vlak voor rust kwam PSV toch op voorsprong. Joey Veerman speelde de bal in op Patrick van Aanholt, die goed aflegde, waarna Joey Veerman de bal rustig in de hoek plaatste (0-1). RKC begon met goede bedoelingen aan de tweede helft, ontwikkelde wat druk op het doel van PSV, maar al snel stond het 0-2 en was de wedstrijd beslist. PSV profiteerde van een fout in de opbouw achterin bij RKC, waarna De Jong de bal bekeken aflegde op Noa Lang, die zijn tweede Eredivisiegoal van het seizoen maakte.

Bekijk ook: PSV presenteert Hirving Lozano bij jubileumgala

PSV liep nog uit naar 0-4. Eerst was het Luuk de Jong, die doel trof nadat een terugkopbal van Ismael Saibari via het hoofd van Johan Bakayoko voor de voeten van de spits viel. De Jong is dit seizoen geweldig uit de startblokken geschoten en blijft aan zijn statistieken werken. Dit seizoen heeft hij al zeven goals gemaakt en vijf assists verzorgd in slechts acht duels. Het slotakkoord was voor Malik Tillman. De huurling van Bayern München die was ingevallen maakte vlak voor tijd zijn eerste goal voor zijn nieuwe club: 0-4.

Ook Noa Lang pikt een doelpunt en een dansje mee. Ⓒ Pro Shots

Lens

RC Lens wacht ook na vier speelronden nog op de eerste zege in de Ligue 1. De nummer 2 van vorig seizoen ging met 3-0 onderuit bij AS Monaco. RC Lens is een van de tegenstanders van PSV in de groepsfase van de Champions League.

Wilfried Singo en Aleksandr Golovin zorgden ervoor dat Monaco voor rust al op een ruime voorsprong stond. In de tweede helft scoorde ook Guillermo Maripán nog. Voormalig AZ-speler Myron Boadu bleef op de bank zitten bij Monaco. Stijn Spierings had een basisplek bij Lens, dat met 1 punt op de voorlaatste plaats staat. AS Monaco is met 10 punten uit vier duels koploper in Frankrijk.