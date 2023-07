Weer weinig succes voor Pérez Herbeleef: Verstappen blijft verrassende McLarens voor op weg naar pole position

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen start zondag ook in de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 vanaf pole position. De tweevoudig wereldkampioen uit Nederland, tevens de leider in het klassement, was in zijn Red Bull op het circuit van Silverstone de snelste in de kwalificatie, waarin McLaren verraste.