Lyon trapt zonder Memphis Depay af tegen Montpellier

Depay is nagenoeg akkoord zijn over een 4-jarige contract bij Barcelona. Op aanraden van trainer Ronald Koeman betalen de Catalanen 25 miljoen euro cash en vijf miljoen euro na dit seizoen voor de international. Koeman is erg gecharmeerd van Depay. Hij probeerde hem al voor zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal naar Southampton en Everton te halen.

Barcelona moet nog wel goedkeuring krijgen van de Spaanse bond voor de transfer van Depay. De club moet daarvoor eerst voldoen aan alle financiële voorwaarden die bij een steunpakket van de overheid vanwege het coronavirus horen.

Depay moet bij Barcelona de opvolger moeten worden van Luis Suárez, die op weg leek naar een nieuwe toekomst bij Juventus. Verschillende Spaanse media weten dat Suárez niet naar Juventus vertrekt omdat hij zijn Italiaanse paspoort te laat krijgt. Hij zou daardoor niet inzetbaar zijn in de Champions League.