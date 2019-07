Djokovic opnieuw naar finale Wimbledon

De als eerste geplaatste Serviër had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.

Djokovic had dit jaar al twee keer van Bautista Agut verloren, in Doha en in Miami, en wist zodoende wat hij kon verwachten. De taaie Spanjaard had veel ballen terug waardoor er veel lange slagenwisselingen ontstonden. Het hoogtepunt was een rally van 45 slagen, waarmee Djokovic in de derde set een breakpoint wegwerkte. Het bleek een cruciaal moment en sindsdien kwam Djokovic geen moment meer in de problemen. Na ruim twee uur en drie kwartier maakte hij het af.

Zondag neemt Djokovic het in de finale op tegen de winnaar van het treffen tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Vorig jaar won de nummer 1 van de wereld in de finale van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.