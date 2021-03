Amnesty International roept FIFA en KNVB op in actie te komen voor arbeiders in Qatar

Het bericht aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino is vier pagina’s lang. Opvallend is vooral dat Amnesty niet oproept om het WK te boycotten, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de Noren dreigen te doen, maar om de situatie in het land te veranderen. „Gebruik alles wat in jullie kracht ligt om de situatie voor gastarbeiders te veranderen. De FIFA heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in aanloop naar en tijdens het WK gerespecteerd worden.”

De timing van deze brieven is niet geheel toevallig. Deze week start de WK-kwalificatiereeks in Europa. Het zijn bovendien de eerste interlands die gespeeld worden sinds The Guardian naar buiten bracht dat er al zeker 6.500 gastarbeiders zijn omgekomen bij de bouw van stadions.

De positie van vrouwen

De KNVB heeft al een reactie naar buiten gebracht. Daarin zegt het al enkele jaren bezig te zijn de situatie in Qatar te helpen verbeteren door middel van diplomatie en door attentie te vragen van instanties die hierop invloed hebben. Zo poogt de bond bijvoorbeeld met het programma WorldCoaches al enkele jaren om door middel van voetbal de positie van de vrouwen in Qatar te verbeteren.

De Nederlandse voetbalbond geeft verder aan op korte termijn haar acties te willen uitbreiden. Zodra het weer kan, willen de beleidsmakers in Zeist zelf naar Qatar om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt en zelf misstanden te kunnen aankaarten.

Veel contact met de FIFA

Volgens de KNVB is er met de FIFA al veelvuldig contact over de situatie in Qatar. De bond was in 2014 één van de initiatiefnemers die, naar aanleiding van de situatie in Qatar, de FIFA wisten te bewegen om ook naar de mensenrechten te kijken voordat een WK wordt toegewezen. Mede daardoor hebben bidprocedures voor komende WK’s nu een zogenoemde mensenrechtenparagraaf.

De KNVB benadrukt nooit voorstander van een WK in Qatar te zijn geweest. Maar de bond wil geen toernooien boycotten, omdat het vindt dat sporters niet de dupe mogen zijn van wanbeleid of geschonden mensenrechten. Het deelt verder het standpunt van Amnesty dat een boycot van het WK de progressie in Qatar en de gastarbeiders daar niet helpt en dat alle aandacht voor de eindronde de situatie daar juist kan helpen verbeteren.