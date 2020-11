Keuken Kampioen Divisie: De Graafschap aan kop, thuiszege NAC

De Graafschap is terug aan kop van de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ BSR Agency

DORDRECHT - De Graafschap heeft door een 2-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van Almere City FC. Voor de Doetinchemmers was het al de negende zege van het seizoen.