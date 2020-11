Keuken Kampioen Divisie: De Graafschap aan kop, thuiszege NAC, Roda wint derby

Mohamed Hamdaoui zette De Graafschap na tien minuten op voorsprong en Ralf Seuntjens maakte er een kwartier voor tijd uit een strafschop 0-2 van.

Door de overwinning heeft De Graafschap nu 28 punten en dat is er één meer dan Almere City, dat zondag de uitwedstrijd tegen nummer 3 SC Cambuur wacht. FC Dordrecht, dat eerder in de week trainer Harry van den Ham ontsloeg, heeft pas één keer gewonnen en staat laatste.

NAC verslaat Telstar

NAC Breda won voor het eerst sinds begin oktober weer een thuiswedstrijd. In het eigen Rat Verlegh Stadion werd Telstar met 1-0 verslagen.

Invaller Jethro Mashart maakte halverwege de tweede helft met een stiftje het doelpunt voor de thuisclub. Mashart stond pas 2 minuten in het veld. In de laatste minuut was Telstar-keeper Jasper Schendelaar dicht bij de gelijkmaker, maar de bij een hoekschop mee naar voren gekomen doelman raakte met een kopbal de lat.

NAC, zwaar getroffen door het coronavirus, verloor de afgelopen weken op eigen veld van SC Cambuur (0-4) en NEC: 0-1. De ploeg van trainer Maurice Steijn stapte na een reeks besmettingen drie competitiewedstrijden op rij als verliezer van het veld. Vorige week vrijdag won de club voor het eerst sinds lange tijd weer; met 4-1 bij MVV.

Door de nipte zege staat NAC derde, met 4 punten achterstand op koploper De Graafschap.

Roda JC komt in derby weer eens tot winst

Roda JC heeft voor het eerst in bijna twee maanden weer eens gewonnen. In Kerkrade won de ploeg van trainer Jurgen Streppel met 2-0 van provinciegenoot MVV.

Danny Bakker bracht de thuisploeg na een klein half uur aan de leiding. Het was het eerste doelpunt voor Roda van de voormalig middenvelder van ADO Den Haag. In de blessuretijd maakte Roland Alberg er nog 2-0 van uit een strafschop. De penalty was toegekend omdat MVV-speler Gaston Salasiwa hands maakte.

Roda JC begon het seizoen goed met twee overtuigende zeges, maar presteert de laatste weken matig. De Limburgse formatie kwam in de laatste drie competitiewedstrijden niet tot scoren. Op 18 september werd er voor het laatst gewonnen, met 4-0 van FC Dordrecht.

Roda JC staat op de twaalfde plaats in de eerste divisie, MVV staat er vier plekken onder.

