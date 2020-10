Roland Garros: Kenin via Ferro naar kwartfinale

Het als zesde geplaatste koppel moest het afleggen tegen de Amerikaanse Nicole Melichar en Iga Swiatek uit Polen: 3-6 4-6. Schuurs veroverde ruim een week geleden met Melichar aan haar zijde haar twaalfde WTA-titel op het toernooi van Straatsburg. Ze vormde daar een tijdelijk duo met de Amerikaanse. Op de US Open haalde Schuurs met Peschke de kwartfinale, haar beste resultaat op een grandslam.

De 19-jarige Swiatek zorgde zondag voor een daverende verrassing in Parijs door topfavoriete Simona Halep uit te schakelen in de vierde ronde van het enkelspel.

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas en Andrey Rublev, outsiders voor de titel, hebben zich in het mannentoernooi bij de laatste acht geschaard. Ze gaan met elkaar de strijd aan voor een plek in de halve finales.

Tsitsipas ontdeed zich op het Court Philippe Chatrier van de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het werd 6-3 7-6 (9) 6-2 voor de nummer 6 van de wereld. Vooral de tiebreak van de tweede set bleek cruciaal. Daarin liet Dimitrov twee setpunten, en daarmee kansen om de stand in evenwicht te brengen, onbenut. Tsitsipas verzilverde zijn derde setpoint na een misser van Dimitrov.

Rublev had tegelijkertijd op Court Suzanne Lenglen vier sets nodig om zich te ontdoen van de Hongaar Marton Fucsovics. De Rus won met 6-7 (4) 7-5 6-4 7-6 (3).

In aanloop naar Roland Garros troffen Tsitsipas en Rublev, beiden 22 jaar oud, elkaar ook in de finale van het ATP-toernooi van Hamburg. Toen won Rublev met 7-5 in de derde set.

Petra Kvitova

Petra Kvitova bereikte voor het eerst sinds 2012 weer de kwartfinale. De als zevende geplaatste Tsjechische won met 6-2 6-4 van de Chinese Zhang Shuai.

De 30-jarige Kvitova, die het duel al op 6-2 5-2 kon uitserveren, is na vier duels nog zonder setverlies in Parijs. Speelsters van naam heeft de mondiale nummer 11 op weg naar de laatste acht nog niet verslagen.

Om de halve finales te bereiken, moet Kvitova zien af te rekenen met de Duitse Laura Siegemund, die nooit eerder zo ver kwam op een grand slam. De nummer 66 van de wereld ontdeed zich in de vierde ronde met 7-5 6-2 van de Spaanse Paula Badosa, die in de vorige ronde oud-winnares Jelena Ostapenko verraste.

Acht jaar geleden wist Kvitova door te dringen tot de halve finales, waarin ze verloor van de uiteindelijke winnares Maria Sjarapova.

Sofia Kenin

Sofia Kenin heeft zich ten koste van de Française Fiona Ferro verzekerd van een plek in de kwartfinale. De als vierde geplaatste Amerikaanse kwam na het verlies van de openingsset sterk terug: 2-6 6-2 6-1.

De 21-jarige Kenin, de nummer 6 van de wereld, was in de eerste set erg slordig en kwam er na een aardige start niet meer aan te pas. Na een 2-0 voorsprong te hebben gehad, verloor ze zes games op rij.

In de tweede en derde set speelde Kenin, die Ferro met agressief spel haar wil oplegde, juist erg sterk en vooral in de slotfase miste ze amper nog iets. Ze maakte het af met een indrukwekkende lovegame. Bij een 4-0-voorsprong in de derde set kreeg Kenin nog een fluitconcert van de aanwezige Franse fans, die niet gediend waren van het gedrag van Kenin, die ondanks de riante voorsprong met haar racket gooide.

Kenin, begin dit jaar winnares van de Australian Open, neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de winnares van het duel tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Danielle Collins.