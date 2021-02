Erik ten Hag vreest ontbreken Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico tegen Lille

Voetbal

Manchester City zet superreeks voort en wint achttiende duel op rij

Manchester City heeft voor de derde keer dit seizoen gewonnen van Arsenal. De koploper van de Premier League klopte de 'Gunners' in Londen met 1-0. Eerder dit seizoen was City op eigen veld met 1-0 te sterk voor Arsenal en eind december eindigde het onderlinge duel in de League Cup in 4-1 voor de cl...