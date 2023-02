Darter Diogo Portela diep door het stof na ongepaste tweet

De 34-jarige Portela was de voorbije jaren een vaste waarde op het WK. Sinds 2018 was de ’Braziliant’ er altijd bij, met een tweede ronde twee jaar geleden als beste resultaat. Op het voorbije wereldkampioenschap verloor Portela in ronde één van Cameron Menzies (3-1).

Na zijn allereerste WK-overwinning barstte Portela in tranen uit. „Mijn persoonlijk leven is een echte nachtmerrie geweest”, klonk het toen. „Ik heb zo veel mensen rondom mij verloren, die lockdown was echt niet goed voor mij. Ik wist niet meer wat te doen of denken, en dacht eraan om ermee te kappen als darter. Dit was écht een zege voor mezelf.”

Misplaatste grap

Intussen ging het mentaal een stuk beter met de Braziliaan. Zo goed zelfs dat hij tegenwoordig zijn dag begint door een grap te plaatsen op Twitter. Maar zondag liep het fout. Portela zette het volgende op zijn account: „What makes sad people jump? Bridge.”

De negatieve reacties vlogen Portela om z’n oren en op één dag raakte hij al z’n sponsors kwijt. Hij kwam dan ook snel met excuses. „Sorry als ik iemand pijn heb gedaan met mijn grap, dat was niet mijn bedoeling. Ik had het gevoel dat deze grap niet beledigde, maar ik heb het verkeerd beoordeeld dat de grap andere mensen wel pijn zou kunnen doen”, klonk het.

Maandag kwam de Braziliaan alweer met een nieuwe mop, nadat hij de mijlpaal van de 7000 volgers had gehaald. „Bedankt Twitter. Je hebt iets van me afgepakt, maar je helpt me om er opnieuw bovenop te komen. Ik kreeg heel wat positieve berichten. En wat is gemaakt van leer en klinkt als niezen? Een schoen! Aan iedereen een goede dag gewenst!”

Bron: Het Nieuwsblad

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.