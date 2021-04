Tim Krul promoveert in spelershotel Norwich City naar Premier League

Tim Krul keert komend seizoen terug in de Premier League Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Tim Krul (33) loopt al een tijd rond in de voetballerij, maar zo gek als zaterdag maakte de keeper van Championship-koploper Norwich City het nog niet mee. „We bereidden ons op onze kamers voor op de wedstrijd tegen Bournemouth, zagen Watford verliezen en Brentford en Swansea gelijkspelen, waardoor we in het spelershotel naar de Premier League promoveerden”, lacht de doelman. „We gingen juichend over de gangen, omdat we kunnen uitkijken naar weer een jaar in de mooiste competitie ter wereld.”