AC Milan en Juventus winnen, Bayern laat punten liggen

Montpellier - OGC Nice 0-0

OGC Nice heeft een week na de thuiszege op koploper Paris Saint-Germain punten verspeeld in de Franse voetbalcompetitie. De nummer twee van de ranglijst kwam bij Montpellier niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

De Nederlanders Pablo Rosario en Calvin Stengs hadden een basisplaats bij Nice, Justin Kluivert ontbrak met een blessure.

Nice blijft tweede met 12 punten achterstand op Paris Saint-Germain.

Sampdoria - Juventus 1-3

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, won comfortabel op bezoek bij Sampdoria. Oud VVV’er Maya Yoshida bezorgde Juventus met een eigen goal een comfortabele start, waarna Alvaro Morata met twee goals de zege verder veilig stelde. Juventus krijgt met de zege de bovenste ploegen in de Serie A weer wat nadrukkelijker in beeld.

Juve-spits Alvaro Morata was tweemaal trefzeker tegen Sampdoria. Ⓒ ANP/HH

AC Milan - Empoli 1-0

AC Milan blijft de Serie A voorlopig aanvoeren. De koploper won haar thuiswedstrijd tegen Empoli met 1-0. Pierre Kalulu maakte in de 19e minuut het enige doelpunt.

TSG Hoffenheim - Bayern München 1-1

Bayern München heeft voor de tweede wedstrijd op rij punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper kwam in de uitwedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Bayern speelde vorige week ook met al 1-1 gelijk, toen tegen Bayer Leverkusen. De kampioen van Duitsland scoorde afgelopen dinsdag nog zeven keer tegen RB Salzburg in de return van de achtste finales van de Champions League (7-1). In de titelstrijd is er overigens nog geen man overboord. Bayern heeft nog steeds een voorsprong van 10 punten op Borussia Dortmund, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. Dortmund voetbalt zondag voor eigen publiek tegen Arminia Bielefeld.

Christoph Baumgartner en Robert Lewandowski verzorgden in Hoffenheim de doelpunten.

SC Freiburg - VFL Wolfsburg 3-2

SC Freiburg hield tegen Wolfsburg de punten in eigen huis. Via Maximilian Arnold kwam VFL laat op gelijke hoogte, maar in extremis maakte Nico Schlotterbeck alsnog de winnende. Freiburg blijft met de zege uitzicht houden op plaatsing voor de Champions League.

Union Berlin - VfB Stuttgart 1-1

Union Berlin en VfB Stuttgart deelden de punten. Union leek lange tijd de zege binnen te hebben, maar in de 90e minuut was daar Sasa Kalajdzic met de gelijkmaker. Bij Union werd Sheraldo Becker een kwartier voor tijd gewisseld.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2-0

Gladbach hield te punten in eigen huis door treffers van Alassana Pléa en Matthias Ginter.