Koploper Bayern München verspeelt opnieuw punten in Bundesliga

Bayern speelde vorige week ook met al 1-1 gelijk, toen tegen Bayer Leverkusen. De kampioen van Duitsland scoorde afgelopen dinsdag nog zeven keer tegen RB Salzburg in de return van de achtste finales van de Champions League (7-1). In de titelstrijd is er overigens nog geen man overboord. Bayern heeft nog steeds een voorsprong van 10 punten op Borussia Dortmund, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. Dortmund voetbalt zondag voor eigen publiek tegen Arminia Bielefeld.

Christoph Baumgartner en Robert Lewandowski verzorgden in Hoffenheim de doelpunten.