La Liga-baas: ’Op dit moment kan Barça geen spelers aantrekken’

„Op dit moment heeft Barcelona geen ruimte in zijn budget om geld uit te geven op de volgende transfermarkt”, zo licht Tebas toe op het congres Financial Times' Business of Football in Londen. „Barcelona heeft zich schuldig gemaakt aan twijfelachtig gedrag dat een impact heeft gehad op La Liga, en daar handelen we naar. We hebben bepaald dat ze niet langer spelers kunnen aantrekken. Dat konden ze afgelopen winter niet en kunnen ze vooralsnog ook aankomende zomer niet.”

Een oogje dichtknijpen wil Tebas niet. „Barcelona is ongelooflijk belangrijk voor La Liga, maar we kunnen niet de andere kant opkijken. Dan bewijzen we onszelf een slechte dienst.”

Naar verluidt is er een oplossing voor Barcelona. De club kan weer spenderen als het eerst voor 200 miljoen euro aan spelers verkoopt. Daarmee speelt het overigens niet de hele markt open, want dan kan er ’slechts’ voor 80 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Manchester City

Tebas liet zich in Londen ook uit over de situatie in Engeland. De competitiebaas vindt dat het veel te lang duurt alvorens er wordt ingegrepen tegen Manchester City, dat de Financial Fair Play-regels zou overtreden. Volgens Tebas wordt de manier waarop het huidige onderzoek naar de Engelse grootmacht verloopt cruciaal voor de geloofwaardigheid en het imago van de Premier League.

Manchester City is aangeklaagd voor meer dan 100 schendingen van financiële regels verspreid over vier aanklachten. Als de club schuldig wordt bevonden, kan deze in het uiterste geval uit de Premier League worden gezet. Ook een puntenstraf is mogelijk.