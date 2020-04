Uitspelen Eredivisie steeds meer in gedrang

De huidige deadline loopt tot 1 juni, maar organisatoren en burgemeesters vroegen het kabinet al om voor langere tijd duidelijkheid te verschaffen. Een exacte datum wordt in het advies, dat dinsdagochtend uitlekte, niet genoemd, maar naar alle waarschijnlijkheid betreft het 1 september.

Als de Eredivisie na die datum moet worden uitgespeeld, komt ook het nieuwe seizoen onder de druk te staan, wat onwenselijk lijkt. Zeker omdat in de zomer van 2021 het EK op het programma staat. Voetballen na 1 juli brengt sowieso complicaties met zich mee, aangezien de contracten van veel voetballers op die dag aflopen. Hakim Ziyech van Ajax transfereert op 1 juli bijvoorbeeld naar Chelsea.

Hakim Ziyech heeft een contract getekend bij het Engelse Chelsea. Ⓒ EPA

Het OMT (Outbreak Management Team) heeft haar advies dinsdag overhandigd aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

Het kabinet buigt zich dinsdagmiddag over het document en besluit vervolgens over het al dan niet aanpassen van de huidige maatregelen. Om 19.00 uur wordt de gekozen weg bekendgemaakt in een persconferentie met premier Mark Rutte en minister De Jonge.

Ajax en AZ gaan momenteel aan de leiding in de stilgelegde Eredivisie. De Amsterdammers hebben een iets beter doelsaldo. Ⓒ ANP

In het advies gaat het OMT ook in op de situatie van individuele topsporters. Zij mogen wat het OMT betreft weer trainen, mits zij anderhalve meter afstand houden tot anderen.

Zie hieronder de betreffende passages uit het rapport van het OMT: