Onverwoestbare Van der Poel maakt salto, maar wint toch

Al in de eerste ronde piepte de Alpecin-Fenix-renner er tussenuit. Achtervolger Tim Merlier bleef in een haarspeldbocht haken aan een stootkussen, waardoor hij (bijna) ten val kwam. ’MvdP’ had dan ook het gaatje te pakken wat hij zocht, al kreeg hij even later bezoek van enkele veldrijders in de kopgroep.

Aan het eind van de tweede ronde versnelde Van der Poel weer van de (mede)koplopers. Hij had een aardige voorsprong opgebouwd, toen de Nederlander met zijn pedaal bleef hangen aan een spandoek. De wereldkampioen veldrijden vloog hierdoor zomaar over de kop. ’MvdP ’moet ook even stoppen om zijn ketting weer op de fiets te leggen. Weg was de voorsprong, maar gelukkig liep hij zo op het oog geen blessures op.

Van der Poel leek al snel bekomen van de valpartij en binnen een mum van tijd had hij zich weer bij de koplopers gevoegd. Hij reed daarna opnieuw weg bij de koplopers. Ver genoeg om de wedstrijd ’gewoon’ te winnen.

Het was zijn vijfde overwinning in de reeks crossen waarin hij één keer ontbrak en één keer werd geklopt. Dat was een zeldzaamheid en de enige keer dat Van der Poel niet won in de twintig veldritten waarin hij dit seizoen uitkwam.

Van der Poel staat, ondanks het missen van de openingswedstrijd, tweede in het klassement waarin het om de tijd gaat. Maar voor de winst gaat hij sowieso niet omdat bij de laatste wedstrijd, een week na het WK, zijn voorbereiding op het wegseizoen al is begonnen.

In Brussel finishte de Belg Eli Iserbyt, de leider in het klassement, als tweede. De Nederlander Corné van Kessel bevestigde zijn goede vorm met de derde plaats.