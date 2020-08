Lieke Martens’ Barcelona schakelt Merel van Dongen en Atletico uit

De Spaanse ploeg won in Bilbao met 1-0 van Atletico Madrid dankzij een treffer van Kheira Hamraoui in de tachtigste minuut. Bij Barcelona werd Lieke Martens na ruim een uur gewisseld. Mede-international Merel van Dongen speelde bij haar nieuwe club Atletico de hele wedstrijd.

Wolfsburg was in San Sebastian veel te sterk voor Glasgow City: 9-1. De Deense Pernille Harder scoorde vier keer. Bij Wolfsburg viel Dominique Janssen na een uur in. Barcelona en Wolfsburg spelen dinsdag in de halve finales tegen elkaar. Barça verloor vorig jaar in de finale van Olympique Lyon. De Franse topploeg speelt zaterdag in de kwartfinale tegen Bayern München.